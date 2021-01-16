Торги с юанем постепенно утрачивают привлекательность

16 января 2021, 12:15

Разница в доходности между 10-летними облигациями Китая и США в ноябре достигла рекордного пика на уровне 252 базисных пункта, но к настоящему моменту показатель сократился до 200 б. п. Это минимум с июня 2020 года. Сокращение спреда делает carry trade с юанем менее прибыльным. Carry trade — это стратегия, которая в конкретном случае подразумевает, что инвесторы занимают доллары, конвертируют их в юани, затем покупают, например, китайские облигации.

Снижение привлекательности carry trade может привести к снижению потоков капитала в КНР, что должно замедлить укрепление юаня, который по отношению к доллару держится вблизи более чем 2-летнего максимума.

Китайские финансовые власти в последние недели предприняли ряд мер, направленных на то, чтобы ограничить темпы укрепления национальной валюты. В частности, китайским компаниям позволили увеличить объемы кредитования за рубежом, что потенциально позволяет увеличить отток средств и оказать давление на юань. В то же время ЦБ ужесточил для отечественных финансовых учреждений ограничения на объемы финансирования, привлекаемого за границей.Глобальная слабость доллара в последние недели привела к укреплению многих валют развивающихся рынков. Однако юань получает дополнительную поддержку от состояния китайской экономики. Экономическая экспансия Китая после подавления вспышки коронавируса выглядит очень устойчиво, привлекая капитал в страну.Юань за последние полгода подорожал к доллару приблизительно на 8,2%. Этот результат среди азиатских валют уступает только корейской воне.