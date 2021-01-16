Торги с юанем постепенно утрачивают привлекательность

Снижение привлекательности carry trade может привести к снижению потоков капитала в КНР, что должно замедлить укрепление юаня, который по отношению к доллару держится вблизи более чем 2-летнего максимума.
Китайские финансовые власти в последние недели предприняли ряд мер, направленных на то, чтобы ограничить темпы укрепления национальной валюты. В частности, китайским компаниям позволили увеличить объемы кредитования за рубежом, что потенциально позволяет увеличить отток средств и оказать давление на юань. В то же время ЦБ ужесточил для отечественных финансовых учреждений ограничения на объемы финансирования, привлекаемого за границей.
Глобальная слабость доллара в последние недели привела к укреплению многих валют развивающихся рынков. Однако юань получает дополнительную поддержку от состояния китайской экономики. Экономическая экспансия Китая после подавления вспышки коронавируса выглядит очень устойчиво, привлекая капитал в страну.
Юань за последние полгода подорожал к доллару приблизительно на 8,2%. Этот результат среди азиатских валют уступает только корейской воне.