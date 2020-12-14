Фонд казначейских облигаций США – оптимальный инструмент для инвесторов

14 декабря 2020, 15:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Эксперты считают бумаги фонда надежным инструментом для хеджирования риска инфляции и выгодной альтернативой банковским вкладам в условиях текущего снижения ставок. Акции фонда рекомендуется «Покупать» с целевым уровнем по совокупному доходу $105,9, потенциал роста составляет 2%.



Акции iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF отслеживают динамику TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) — защищенных от инфляции казначейских облигаций США с дюрацией не более пяти лет, которые являются одним из наиболее актуальных инвестиционных решений в новых экономических условиях, отмечают аналитики ГК «ФИНАМ»: «В текущей реальности очень низких процентных ставок возрастает роль инструментов, позволяющих защититься от инфляции и тем самым сохранить положительную реальную доходность своих инвестиций».



Фонд является инвестиционной компанией открытого типа: он может выпускать дополнительные акции, продавать их всем желающим и выкупать обратно. Согласно исследованию, за 11 месяцев 2020 года фонд привлек $607 млн, в результате чего его совокупные активы достигли $3 млрд.



Имеющий кредитный рейтинг «ААА» от ведущих рейтинговых агентств, данный ETF можно рассматривать как своеобразную «подушку безопасности» в инвестиционном портфеле с учетом практически нулевого риска дефолта, указывают аналитики. Также они обращают внимание на то, что сейчас, когда долларовые ставки в наиболее надежных банках опустились практически до нуля, данный инструмент является еще и интересной альтернативой банковским вкладам.



Акции iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF отлично подходят для долгосрочных инвесторов, нацеленных на получение устойчивого процентного дохода и желающих поддерживать покупательную способность своих накоплений — при погашении TIPS инвестор получает номинал облигации с той же покупательной способностью, что и при ее покупке. При этом управленческая комиссия фонда составляет всего 0,06%, что делает совокупный доход ETF iShares 0-5 Year TIPS Bond практически идентичным доходности индекса-ориентира.



В исследовании отмечается, что фонд нацелен на ежемесячную выплату дивидендов, хотя их выплата зависит от общей конъюнктуры рынка и динамики индекса-ориентира: «По состоянию на начало декабря 2020 года акционерам фонда за последние 12 месяцев было суммарно выплачено $1,60 на бумагу, что составляет 1,5% к текущей рыночной цене».



В аналитической записке также обращается внимание на то, что по мере выхода экономики США из кризиса есть основания ожидать усиления инфляционного давления, и эксперты ГК «ФИНАМ» рекомендуют «Покупать» акции фонда для хеджирования данного риска и обеспечения высокой надежности инвестиций.

