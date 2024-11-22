Річард Тенг, CEO Binance, щодо впливу запуску опціонів на ринок криптовалют

22 ноября 2024, 10:45

Запуск опціонів на спотові біткоїн-ETF, зокрема лістинг опціонів на Nasdaq для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) BlackRock, який стартував у вівторок, 19 листопада 2024 року, є важливим етапом інтеграції криптовалют у традиційні фінансові системи.

Опціони можуть суттєво підвищити ліквідність у криптоекосистемі, надаючи інвесторам додаткові інструменти для хеджування ризиків і спекуляцій. Інституційні гравці, які зазвичай шукають більш складні інструменти управління ризиками, виявлять значний інтерес до цього продукту. Водночас опціони сприятимуть залученню довгострокового капіталу, що посилить стабільність ринку та збільшить залучення гравців поза межами роздрібного сегмента.Крім того, запуск опціонів відкриє нові можливості для кредитування у криптопросторі. Інституційні кредитори будуть більш впевнені у кредитуванні під заставу ETF, оскільки опціони пропонують більш прозорі механізми оцінки ризиків та ціноутворення. Це може знизити витрати на запозичення і стимулювати потоки капіталу, створюючи динамічніше і стійкіше ринкове середовище.Цей крок демонструє, як крипторинки адаптуються до складних структур, характерних для традиційних фінансів. Як і на ринках деривативів для акцій чи товарів, поява розвиненої криптодеривативної екосистеми може суттєво прискорити інституційне прийняття цифрових активів.Хоча будь-які інновації супроводжуються певною невизначеністю, інтеграція традиційних фінансових інструментів, таких як опціони, з криптовалютами свідчить про зрілість ринку. Такі продукти, як BTC ETF опціони, не лише відповідають на існуючий попит, а й створюють нові можливості. Цілком імовірно, що вони відіграватимуть ключову роль у підтримці і прискоренні розвитку цифрових активів.