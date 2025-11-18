BlackRock BUIDL доступний як забезпечення на Binance та в BNB Chain

18 ноября 2025, 22:52

Securitize, лідер з токенізації реальних активів, і Binance оголосили, що фонд BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) відтепер прийматиметься як позабіржове забезпечення для торгівлі на Binance.

Це ще більше закріплює роль BUIDL як базового елемента ончейн-фінансів, дозволяючи глобальній базі інституційних та досвідчених трейдерів біржі підвищувати ефективність розміщення капіталу, одночасно зберігаючи експозицію до токенізованих казначейських облігацій США.

Паралельно BUIDL запускає новий клас паїв у мережі BNB Chain, одній із провідних блокчейн-екосистем світу, розширюючи доступ інвесторів та сумісність із іншими ончейн-фінансовими застосунками.

«Розширення присутності BUIDL у мережі BNB Chain та використання фонду як забезпечення на Binance ще більше посилює його охоплення й практичну цінність, — зазначив Карлос Домінго, співзасновник і генеральний директор Securitize. — Ми й надалі виводимо регульовані реальні активи ончейн, відкриваючи нові формати корисності, які раніше були недосяжні».

«Наші інституційні клієнти шукають більше дохідних стабільних активів, які вони можуть тримати як забезпечення, продовжуючи активно торгувати на нашій біржі, — сказала Кетрін Чен, керівниця напряму VIP та інституційних клієнтів у Binance. — Інтеграція BUIDL з нашими банківськими партнерами з тристороннього зберігання та з нашим криптонативним кастодіальним партнером Ceffu відповідає цим запитам і дає змогу клієнтам упевнено збільшувати алокацію, дотримуючись вимог комплаєнсу».

«BNB Chain створено для масштабованих, недорогих і безпечних фінансових застосунків, і ми раді вітати BUIDL в нашій екосистемі, — зазначила Сара Сонг, керівниця напряму розвитку бізнесу в BNB Chain. — BUIDL перетворює реальні активи на програмовані фінансові інструменти, відкриваючи абсолютно нові типи інвестиційних стратегій ончейн».

«Цей етап підкреслює нашу сталу увагу до того, щоб перетворити токенізацію з концепції на практичний ринковий інструмент, — зазначив Роббі Мітчнік, глобальний керівник напряму цифрових активів у BlackRock. — Дозволяючи BUIDL працювати як забезпечення в рамках провідної цифрової ринкової інфраструктури, ми допомагаємо перенести базові елементи традиційних фінансів в onchain-простір».

Запущений у березні 2024 року, BUIDL став першим токенізованим фондом BlackRock, випущеним на публічному блокчейні та токенізованим компанією Securitize. Він надає кваліфікованим інвесторам доступ до дохідності в доларах США з гнучкими моделями зберігання активів, щоденними дивідендними виплатами та можливістю здійснювати перекази у форматі peer-to-peer 24/7/365.

Поточна інтеграція спирається на вже наявну присутність BUIDL в інших провідних мережах, зокрема Arbitrum, Aptos, Avalanche, Ethereum, Optimism, Polygon та Solana.