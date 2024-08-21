Binance запобігла потенційним втратам користувачів на 2,4 млрд доларів у 2024 р

21 августа 2024, 22:51

Binance повідомляє, що з січня по липень 2024 року вона запобігла збиткам на суму понад 2,4 мільярда доларів США від потенційних афер і шахрайських дій, які могли вплинути на понад 1,2 мільйона користувачів.

Це стало можливим завдяки впровадженим комплексним заходам з управління ризиками, які дозволяють ефективно виявляти та позначати підозрілі транзакції на платформі.

На етапі виведення криптовалюти найчастіше фіксуються підозрілі транзакції. Цього року понад 1,1 мільярда доларів США, або близько 45% від загальної суми запобіглих збитків у розмірі 2,4 мільярда доларів, були пов'язані з підозрою на криптошахрайство.

Binance використовує внутрішню систему управління ризиками, яка здійснює цілодобовий моніторинг у режимі реального часу за допомогою технологій штучного інтелекту та ручної перевірки. Ця система дозволяє виявляти підозрілі транзакції та оперативно реагувати на них для захисту користувачів.

Механізм оцінки ризиків охоплює різні напрямки діяльності Binance, включаючи P2P-торгівлю, платежі та виведення коштів. Для забезпечення пом'якшення ризиків у систему інтегровано кілька рівнів контролю, що допомагає підтримувати загальний рівень ризику в допустимих межах.

«Орієнтація на користувача завжди була ключовим пріоритетом для нас у Binance, що лежить в основі нашого акценту на створенні та підтримці провідних у галузі технологічних інструментів і процесів, які дозволяють нам цілодобово захищати наших користувачів та їхні активи», — поділився Рохіт Вад, CTO Binance. «Запобігання потенційним збиткам на суму понад 2,6 мільярда доларів США лише за сім місяців є свідченням нашої наполегливої праці та відданості протягом багатьох років. Ми раді, що наші зусилля допомагають створити безпечнішу екосистему для користувачів, і ми продовжуватимемо виконувати свою відповідальність як лідер галузі, регулярно вдосконалюючи наші системи та можливості, щоб випереджати потенційні загрози».

Крім моніторингу та виявлення, Binance також використовує широкий набір інструментів і заходів для захисту користувачів від криптошахрайства. Заходи організації з контролю ризиків поділяються на вісім рівнів відповідно до серйозності ризику, забезпечуючи баланс між усвідомленістю користувачів та безпекою. Ці заходи охоплюють налаштовані спливаючі сповіщення, функції затримки та сигнали попередження. Крім того, Binance пропонує різні канали обробки апеляцій, від повністю автоматизованих до ручних процесів, щоб допомогти користувачам, які були позначені як потенційно під загрозою і намагаються вирішити свої проблеми.

Незважаючи на те, що Binance продовжує робити все можливе, щоб захистити активи користувачів, компанія також наголошує на важливості пильності користувачів.

«Ми також закликаємо наших користувачів залишатися пильними та брати відповідальність за власну безпеку», — додав Рохіт. «Хоча наша команда впровадила комплексних заходів для захисту ваших коштів, зрештою, самі користувачі відіграють найбільшу роль у захисті своїх активів. Будьте в курсі, використовуйте надійні методи безпеки та будьте обережні щодо потенційного шахрайства».

Ця новина доповнює серію нещодавніх звітів про те, що станом на 31 липня цього року Binance повернула понад 73 мільйони доларів США помилково надісланих або втрачених коштів сторонніми користувачами. Компанія продовжує впроваджувати інновації та покращувати заходи безпеки для забезпечення надійного середовища для всіх користувачів криптовалюти, як на своїй платформі, так і за її межами.