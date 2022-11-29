Binance виділяє $1 млрд на ініціативу порятунку світової криптоіндустрії

29 ноября 2022, 20:21

Binance відкрито запрошує учасників підтримати криптоіндустрію за допомогою ініціативи порятунку, на яку спочатку буде виділено 1 мільярд доларів.



Binance заснувала Industry Recovery Initiative (IRI), яка включає власне початкове зобов’язання в розмірі 1 мільярда доларів та може бути збільшена до 2 мільярдів доларів при потребі.

Очікується, що ініціатива триватиме приблизно шість місяців і буде мати гнучку інвестиційну структуру. Інвестиції можливі в токенах, фіаті, конвертуємих інструментах, позиці, кредитній лінії тощо.Окрім Binance, є інші учасники IRI, зокрема Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos і Brooker Group, які взяли на себе початкові загальні зобов’язання у розмірі близько 50 мільйонів доларів. Також надійшло 150 заявок від компаній, які бажають надати підтримку.Щодо участі традиційних фінансових установ у Binance відкриті для вивчення інших структур угод для тих, хто зацікавлений, оскільки такі фірми можуть бути «не в змозі надіслати гроші на публічну адресу». Кожен учасник може зняти будь-які невикористані кошти з публічних адрес після завершення ініціативи.Завдання цієї нової ініціативи полягає в підтримці найперспективніших і високоякісних компаній і проєктів, створених провідними спеціалістами та підприємцями, які через ринкові обставини зіткнулися зі значними короткостроковими фінансовими труднощами. Ця ініціатива є унікальною, що має на меті відновлення довіри до Web3 та повинна допомогти вистояти та зміцніти після криптозими.