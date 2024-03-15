Португалія також долучиться до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів

15 марта 2024, 15:45

Згідно з повідомленням міністерства країни, на ініціативу буде виділено €100 мільйонів.

«З огляду на зобов'язання Португалії підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів, Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права, Рада міністрів сьогодні схвалила резолюцію, що дозволяє витратити на ці цілі до 100 мільйонів євро», — зазначається у пресрелізі відомства.Наразі до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів доєднались 14 країн.