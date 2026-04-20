Понад 4 мільйони боєприпасів доставлено в Україну в межах чеської ініціативи

20 апреля 2026, 12:15

Союзники мають продовжувати фінансування закупівель артилерійських снарядів для ЗСУ, оскільки цей механізм підтвердив свою ефективність на полі бою.

Про це під час спільної пресконференції у Празі з чеським прем’єром Андреєм Бабішем заявив генсек НАТО Марк Рютте, передає “Укрінформ”.Очільник Альянсу відзначив успішну реалізацію чеського проєкту, який дозволив суттєво наростити поставки озброєння.“Щодо України: я вітаю просування чеської ініціативи щодо боєприпасів. Вона має реальний ефект. Понад 4 мільйони боєприпасів доставлено в Україну”, — зазначив Марк Рютте.