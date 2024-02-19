В ЄС заявили, що вироблятимуть до 2 млн снарядів для України щороку

19 февраля 2024, 12:45

Європейський союз зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.



"До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року", - єврокомісара із питань фінансів Йоганнес Гана.