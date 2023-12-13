Фінляндія подвоїть виробництво артилерійських снарядів для посилення оборони

13 декабря 2023, 8:45

Згідно із пресрелізом, уряд і промислові компанії інвестують загалом 120 мільйонів євро у збільшення виробничих потужностей артилерійських снарядів. З них близько 24 мільйонів євро виділить оборонне відомство.

Міністерство оборони також бере на себе зобов'язання щодо довгострокових замовлень для забезпечення життєздатності промислових інвестицій, готовність яких очікується в 2026 і 2027 роках.«Я щойно підписав рішення про значне збільшення потужностей з виробництва боєприпасів у Фінляндії. Фінляндія зміцнює свої позиції одного з провідних європейських виробників боєприпасів. Водночас ми гарантуємо нашу постійну підтримку Україні до 2030-х років» - йдеться у X міністра оборони Фінляндії Антті Гяккянена.