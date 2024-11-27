Норвегія планує збільшити допомогу Україні до $2,7 млрд у 2025 році

Норвезький уряд хоче, щоб ці гроші використали не лише для військової допомоги, а й для забезпечення та нарощування електричних потужностей та енергопостачання в Україні.
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Австрийская компания OMV конфисковала российский газ на 230 млн евро – Reuters 0.00
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