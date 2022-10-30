Комутатор HUAWEI S5700S-52P-LI-AC

30 октября 2022, 21:14

Комутатори Huawei серії S5700-LI прості в експлуатації, мають гнучку платформу, що дозволяє оптимізувати можливості комутації 3-го рівня і смугу пропускання внутрішніх портів з 100 Мбіт/c до 1Гбіт/с.

Комутатори S5700-LI серії підтримують технологію AHM для динамічного керування живленням, інтелектуальну технологію об'єднання в стек iStack, для простоти нарощування потужностей та комплексні функції безпеки і аутентифікації користувачів. Серед додаткових можливостей резервний літій-оксидний акумулятор, інтерфейси CSFP, повністю автоматичне дистанційне обслуговування і можливості персонального налаштування у відповідності з вимогами клієнта.

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