19 февраля 2019, 12:15

Бренд ERGO представил линейку портативных батарей LP-83 - 10000 MAH LI-POL.







ERGO LP-83 - 10000 MAH LI-POL BLACK BALLOON

ERGO LP-83 - 10000 MAH LI-POL BLACK CATS

ERGO LP-83 - 10000 MAH LI-POL BLACK PARIS

ERGO LP-83 - 10000 MAH LI-POL GAMING CONSOLE



Мощные и легкие портативные зарядные устройства от ERGO – незаменимый спутник для тех, кто всегда хочет оставаться не только на связи, но и в центре внимания.



Корпус пауербанков украшен разнообразными рисунками, которые придутся по вкусу романтичным натурам и любителям современного дизайна. Влюбленные на воздушном шаре, романтичный кот, а может быть завтрак в Париже – оригинальные картинки порадуют девушек. А любителей игр и стиля техно приятно удивит рисунок в виде игровой консоли.



Помимо оригинального внешнего вида, зарядка практичная и надежная в эксплуатации. ERGO LP-83 емкостью в 10000 мАчас позволяет одновременно заряжать 2 мобильных устройства. Девайс легкий, но в то же время прочный – он изготовлен из PC + ABS материала, материнская плата имеет высокую степень защиты от перепадов сети, а также от перезаряда и переразряда.



Портативные батареи ERGO LP-83 - 10000 MAH LI-POL станут оригинальным и полезным подарком родным и близким.

