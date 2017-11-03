Мощные портативные батареи ERGO уже в продаже

3 ноября 2017, 9:45

Юг-Контракт начинает продажи портативных аккумуляторов ERGO, предназначенных для применения с любыми мобильными устройствами.



Все энергетические новинки от бренда ERGO выполнены из пожаробезопасных полимеров PC и ABS, которые являются легким и прочным материалом, а корпус модели ERGO LP-106С отделан алюминием. Каждая портативная батарея ERGO обеспечивает силу выходного тока более 2А, поэтому подзарядка мобильных устройств происходит быстро и в максимально короткий срок.

Встроенный светодиодный индикатор обеспечивает удобство проверки состояния заряда аккумулятора, а наличие двух портов USB позволяет одновременно заряжать сразу два гаджета. Девятиступенчатая система защиты гарантирует безопасное заряжание без перегрева, перезаряда и других проблем, обеспечивая качественную и долговременную службу портативных батарей от бренда ERGO.



Модели ERGO LI-15В, ERGO LI-16В и ERGO LI-63В оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями емкостью 10000, 12500 и 20000 мА / ч соответственно. В моделях ERGO LI-83в и ERGO LP-106С используется литий-полимерная батарея емкостью 10000 мА / ч. Кроме того, модель ERGO LP-106С отличается поддержкой портов USB сразу трех стандартов: входа / выхода USB TYPE-C, входа microUSB и выхода USB-A, что значительно расширяет совместимость портативной батареи с различными мобильными устройствами.