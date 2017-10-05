Юг-Контракт и ERGO презентуют серию современных автомагнитол

5 октября 2017, 11:45

Линейка многофункциональных авторесиверов от бренда ERGO эксклюзивно представлена в товарном портфеле Юг-Контракта и доступна для заказа с октября текущего года.

Настоящий автомобильный люкс начинается с автозвука. Авторесиверы ТМ ERGO - это отличный способ создать уют и наполнить индивидуальностью собственный автомобиль. Интересные дизайнерские решения корпуса, а также использование самых современных технологий декодирования MP3-файлов и аппаратной обработки звука обеспечивают качественное и чистое звучание.



Особенностями авторесиверов от ТМ ERGO является использование стильных LED-экранов с индикацией белого цвета, поддержка USB-накопителей, съемная передняя панель, сегментный дисплей и простота монтажа с помощью ISO-евроконекторов.



ТМ ERGO предлагает 3 модели авторесиверов: ERGO AR-101W, ERGO AR-201R, а также флагманскую модель ERGO AR-301RCW которая укомплектована HD LED-дисплеем и пультом дистанционного управления.

