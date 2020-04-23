Юг-Контракт стал дистрибьютором печатающей техники KYOCERA

23 апреля 2020, 10:15

В товарном портфеле Юг-Контракта вскоре появится широкий ассортимент профессиональной техники для печати и копирования от японского бренда KYOCERA.

Kyocera Document Solutions - японская компания, основанная в 1959 году доктором Кацуо Инамори. Главный офис находится в японском городе Киото. Kyocera является мировым лидером по производству высокотехнологичной керамики, электронных компонентов, солнечных батарей, сотовых телефонов и печатного оборудования. Среди стратегических направлений деятельности компании также числятся коммуникации, защита окружающей среды, средства улучшения уровня жизни.Мировую известность компании KYOCERA принесла именно ее печатная техника, ориентированная на профессиональное использование. Лазерные принтеры и многофункциональные устройства KYOCERA легко обрабатывают большие и сверхбольшие объемы документации и обеспечивают высокую производительность и качество печати.Значимое конкурентное преимущество обеспечивает технология ECOSYS, в основе которой лежит особая конструкция картриджей и сверхпрочные материалы их изготовления. Кроме того, печатающая техника KYOCERA отличается гораздо меньшим энергопотреблением, чем аналогичные устройства от конкурентов.Появление печатной техники Kyocera на складе Юг-Контракта ожидается уже в мае.