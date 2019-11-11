Новые ноутбуки ASUS M509 на базе процессоров AMD Ryzen уже на складе Юг-Контракт

11 ноября 2019, 11:45

Товарный портфель Юг-Контракта пополнился новыми ноутбуками ASUS M509 на базе процессоров AMD Ryzen.ASUS M509 – это универсальные ноутбуки стартового уровня, сочетающие в себе стильный дизайн и передовые технологии. Новинки оснащены мощными процессорами AMD Ryzen (R3-3200U, R5-3500U) и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce (MX230, MX250) с 2Гб видеопамяти, что позволяет им справляться с задачами различного уровня сложности.

ASUS M509 имеют 15.6" дюймовый тонкорамочный дисплей NanoEdge с разрешением Full-HD, антибликовым покрытием и широкими (178°) углами обзора. За хранение информации отвечает SSD-накопитель емкостью 256 Гб.ASUS M509 станет незаменимым спутником для высокомобильных пользователей благодаря своему компактному размеру, небольшому весу и разумному энергопотреблению. Дополнительное удобство в работе обеспечивает эргономичная клавиатура с глубиной хода клавиш 1,4 мм.Для быстрого обмена данными с периферийными устройствами ASUS M509 предлагает высокоскоростной интерфейс USB 3.1, выполненный в виде удобного разъема Type-C. Также имеются разъем USB 3.1 Gen1 Type-A, порты USB 2.0 и видеовыход HDMI, который служит для подключения внешних мониторов или проекторов. Кроме того, у ноутбука есть слот для карт памяти формата microSD.С помощью искусственного интеллекта и функции Sense Mi, процессор AMD Ryzen будет использоваться в зависимости от потребностей пользователя и уровня загрузки.Благодаря технологии Smart Prefetch, алгоритмы обучения понимают принцип работы приложений и предугадывают, какие данные могут понадобиться, что ускоряет вычисления и минимизирует время отклика. Повышенную автономность и бесшумную работу ноутбука ASUS M509 обеспечивает система интеллектуальных датчиков, которая контролирует температуру процессора, использование ресурсов и энергопотребление.Устройства доступны в двух цветовых вариантах: «прозрачное серебро» и «сланцево-серый».