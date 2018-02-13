ASUS объявляет о поддержке процессоров AMD Ryzen для настольных ПК с Radeon Vega

13 февраля 2018, 9:45

Компания ASUS объявляет о том, что ее полная линейка материнских плат для платформы AM4 получила поддержку новейших настольных процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen с графическими ускорителями Radeon Vega.

Для реализации поддержки данных процессоров на имеющихся материнских платах с процессорным разъемом AM4 необходимо установить обновленные версии BIOS, которые уже доступны для загрузки.

Новые APU AMD серии Ryzen 2000 содержат до четырех процессорных ядер на основе микроархитектуры Zen и интегрированное графическое ядро Radeon Vega. При установке на материнских платах ASUS процессоры AMD серии Ryzen 2000 показывают отличную производительность и обеспечивают лучшую в своем классе игровую графику.

Владельцы материнских плат ASUS с процессорным разъемом AM4 могут быстро и легко обновить BIOS своих систем с помощью интуитивно понятных средств ASUS USB BIOS Flashback и EZ Flash 3. Кроме того, обновленный графический драйвер, доступный на сайте поддержки ASUS, позволяет интегрированному графическому ядру AMD Radeon достичь новых высот производительности для расширения мультимедийных и игровых возможностей процессоров AMD серии Ryzen 2000.



Обновление прошивки материнских плат ASUS с процессорным разъемом AM4 для совместимости с последними APU AMD серии Ryzen 2000 занимает всего несколько минут. Для обновления можно воспользоваться одним из двух простых способов.

Благодаря эксклюзивной функции ASUS USB BIOS Flashback, встроенной во многие материнские платы ASUS, пользователям нужно лишь загрузить последнюю версию UEFI BIOS на USB-накопитель с файловой системой FAT32, подключить питание к материнской плате, вставить USB-накопитель в порт платы и затем нажать расположенную на ней кнопку USB Flashback или кнопку сброса. При этом наличие процессора или модулей оперативной памяти на плате необязательно, а на обновление требуется всего несколько секунд.

В качестве альтернативы пользователи могут воспользоваться утилитой EZ Flash 3, интегрированной ASUS UEFI BIOS. Этот инструмент позволяет установить обновленную версию BIOS, предварительно записанную на USB-накопителе, или же загрузить ее непосредственно из сети Интернет.

Пользователям также рекомендуется обновить драйверы Radeon Vega (до версии V23.20.817.0 более новой), чтобы воспользоваться максимальной графической производительностью новых процессоров.