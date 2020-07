BIOSTAR анонсировала поддержку AMD Ryzen Pro 4000

29 июля 2020, 13:45

Компания BIOSTAR, ведущий поставщик материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных. BIOSTAR объявила о поддержке новых процессоров AMD Ryzen серии Pro 4000 для настольных ПК.



Новые сверхпроизводительные процессоры Ryzen Pro 4000 для разъёма AM4 созданы по самым передовым технологиям компании AMD. Они основаны на 8-ядерном чипсете «Renoir», который, в свою очередь, создан на базе архитектуры «Zen 2 core» по техпроцессу 7нм и оптимизирован для поддержки высокопроизводительной графики Radeon.

Новые процессоры AMD Ryzen 4000 G-Series для настольных ПК отличаются выдающимся приростом производительности и высочайшей точностью по части энергопотребления, что станет выгодным для всех категорий пользователей при выполнении любых задач. Процессоры AMD Ryzen 4000 с технологиями PRO предназначены для современных коммерческих компьютеров, поддерживают необходимые решения для предприятий и обладают многоуровневой защитой.



Основные характеристики процессоров AMD Ryzen серии 4700G:



· Прирост производительности до 2,5 раз при многопотоковых операциях по сравнению с процессорами предыдущих поколений.



· Прирост производительности до 5% при однопотоковых операциях по сравнению с Intel Core i7-9700.



· Прирост производительности до 31% при многопотоковых операциях по сравнению с Intel Core i7-9700.



· Производительность графики до 202% по сравнению с Intel Core i7-9700.



Процессоры AMD Ryzen серии PRO 4000 имеют общую производительность на 31% выше, чем у конкурентов, и на 41% выше в пересчёте на 1 ватт потребляемой энергии.



Компания BIOSTAR уже готова предоставить обновления BIOS для материнских плат серии AM4 500 для поддержки новых процессоров AMD, что даст возможность пользователям BIOSTAR легко перейти на использование новейших процессоров AMD.



Среди первых материнских плат, которые получат обновление, находится полюбившаяся пользователям серия RACING, в которую входят флагманские модели BIOSTAR, в том числе RACING B550GTA и RACING B550GTQ с поддержкой PCIe 4.0, передовые технологии которых полностью соответствуют уровню новых процессоров AMD.



Материнские платы RACING B550GTA и RACING B550GTQ созданы на базе агрессивного дизайна BIOSTAR, характерного для всего семейства материнок RACING, и благодаря передовым технологиям они поддерживают всё самое лучшее современное оборудование. Материнские платы BIOSTAR серии RACING B550 оставляют конкурентов далеко позади за счёт поддержки новых процессоров Ryzen серии Pro 4000.



Материнские платы BIOSTAR серии X570 также получат необходимые обновления BIOS для поддержки новых процессоров AMD.



Разработанные для новейших процессоров AMD Ryzen, материнские платы BIOSTAR RACING B550GTA и RACING B550GTQ созданы, чтобы быть лучшими в игровых и рабочих приложениях. Их безупречный дизайн соответствует высоким стандартам семейства материнских плат RACING, а благодаря передовым технологиям они поддерживают всё лучшее современное оборудование.



Материнская плата RACING B550GTA выполнена в форм-факторе ATX и отлично подойдёт для сборки полноценного игрового ПК благодаря наличию дополнительных слотов расширения и разъёмов, в то время как модель RACING B550GTQ выполнена в форм-факторе Micro-ATX и обладает такой же производительностью и возможностями, но с меньшим количеством слотов и разъёмов, что позволяет собрать ПК меньших габаритов.



Обе материнки оснащены новейшими разработками, такими как интерфейс PCIe 4.0 со скоростью передачи данных до 16GT/s, что вдвое выше, чем у PCIe 3.0, при сохранении обратной совместимости. Материнские платы RACING B550GTA и RACING B550GTQ также оснащены разъёмами PCIe M.2 4.0, которые отличаются низкими задержками и скоростью передачи данных до 64 Гб/с, что вдвое выше, чем в версии PCIe M.2 3.0.



Дополнительные разъёмы USB 3.2 Gen2 Type C и высокоскоростные порты 2.5 GbE LAN (B550GTA) и GbE LAN (B550GTQ) обеспечивают высочайшую скорость передачи данных. Они расположены на задней панели разъёмов, идентичной у обеих моделей.



Новая материнская плата BIOSTAR B550MH предназначена для домашних и офисных пользователей. Эта модель отличается эффективностью, надёжностью, новейшими технологиями и новым дизайном печатной платы, что делает её лучшей в своём классе.



Материнская плата B550MH поддерживает до 64 гигабайт оперативной памяти на двух разъёмах DIMM для модулей памяти уровня 4400+OC, а также имеет интерфейс PCIe 4.со скоростью передачи данных до 16GT/с, что вдвое выше, чем у PCIe 3.0, при сохранении обратной совместимости. Материнская плата оснащена разъёмом PCIe M.2 4.0, который отличается низкими задержками и скоростью передачи данных до 64 Гб/с, что вдвое выше, чем в версии PCIe M.2 3.0, и всё это делает данную материнку отличным выбором для большинства приложений.



В заключении стоит сказать, что материнские платы BIOSTAR AM4 поддерживают установку новейших процессоров, не требуя лишних усилий, а благодаря легко устанавливаемым обновлениям BIOS позволяют повысить стабильность системы при разумных затратах.



Пользователи могут скачать обновления BIOS для своих моделей материнских плат на официальном сайте в соответствии со списком поддерживаемых процессоров.



Список поддерживаемых процессоров:



AMD Ryzen TM 7 4750G Desktop Processor with PRO technologies

AMD Ryzen TM 5 4650G Desktop Processor with PRO technologies

AMD Ryzen TM 3 4350G Desktop Processor with PRO technologies