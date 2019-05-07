BIOSTAR выпустила материнскую плату A68N-5600E для работы и домашних развлечений

7 мая 2019, 12:45

Компания BIOSTAR выпустила материнскую плату A68N-5600E SoC с мощным экономичным процессором AMD PRO A4-3350B и графикой AMD Radeon R4.

Материнская плата BIOSTAR A68N-5600E - это идеальный выбор для работы и домашних развлечений, для офисных задач и Интернета. Смотрите видео Netflix и YouTube в высоком качестве благодаря графике AMD Radeon и разъёму HDMI для мониторов высокого разрешения. Материнская плата A68N-5600E выполнена в ультракомпактном форм-факторе Mini-ITX, для компактных домашних компьютеров.

BIOSTAR A68N-5600E – это компактная, экономичная и доступная материнская плата для повседневных задач на базе процессора AMD PRO A4-3350B и графики AMD Radeon R4. Плата поддерживает память DDR3-1600МГц до 16ГБ для запуска любых программ и выполнена в компактном форм-факторе mini-ITX для экономии места.



Домашние пользователи смогут просматривать видеоконтент высокого разрешения на больших мониторах, не покупая отдельную видеокарту, благодаря встроенному разъёму HDMI и поддержке технологии защиты цифрового контента HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) для просмотра потокового видео с таких сервисов, как Netflix и YouTube.



Материнская плата BIOSTAR A68N-5600E также имеет встроенную HD-аудиосистему для полного погружения в мир цифровых развлечений, и всё это на небольшой и доступной по цене плате со встроенным решением BIOSTAR SoC.



Материнская плата A68N-5600E также предлагает расширенные возможности по безопасности для госорганизаций, которым требуется высокий уровень защиты данных, за счёт внутреннего разъёма TPM для подключения устройств TPM. Устройства TPM используются в связке с другими технологиями верификации, такими как биометрическая верификация, антивирусное ПО, файерволлы, смарт-карты и другими. Также, благодаря наличию разъёмов SATA III 6Гбит/с, материнская плата BIOSTAR A68N-5600E обеспечивает быстрый доступ к данным и файлам большого размера.



Задняя панель разъёмов материнской платы BIOSTAR A68N-5600E SoC: 1 x PS/2 мышь, 1 x PS/2 клавиатура, 2 x разъёма USB 3.1 Gen1, 2 x разъёма USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x GbE LAN и 3 аудио-разъёма.



BIOSTAR A68N-5600E SoC – это компактная и экономичная материнская плата для дома, офиса, образовательных и государственных учреждений. Малый форм-фактор mini-ITX позволяет уместить плату в небольшом корпусе для крепления на мониторе или проекторе. Графика Radeon R4 и разъём HDMI обеспечат высокое качество видео без внешней видеокарты и HD-звук для полноценного погружения в мир домашних цифровых развлечений.