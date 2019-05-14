BIOSTAR представила энергоэффективную компактную плату A68N-2100E

14 мая 2019, 9:15

Компания BIOSTAR показала материнскую плату A68N-2100E SoC в компактном форм-факторе mini-ITX с процессором AMD E1-2150 и графикой AMD Radeon HD8210.

Материнская плата BIOSTAR A68N-2100E разработана для домашних и бизнес-пользователей, которым нужны мощные, но компактные компьютеры для выполнения рутинных задач, таких как Интернет, офисные приложения, и актуальных программ для студентов и профессионалов.



BIOSTAR A68N-2100E оснащена встроенным двухъядерным процессором AMD Kabini E1-2150 с энергопотреблением (TDP) 9 ватт. Плата поддерживает недорогую память DDR3 объёмом до 16 ГБ, что идеально подходит для дома или офиса. Компактный форм-фактор mini-ITX позволяет установить плату в широчайший спектр компьютерных корпусов.



BIOSTAR A68N-2100E имеет встроенный высококачественный звук Realtek ALC887 5.1 с поддержкой вывода по интерфейсу S/PDIF для передачи неискажённого сигнала на профессиональное аудио-оборудование. Материнская плата A68N-2100E также поддерживает технологию DX11.1 и имеет встроенный разъём HDMI для просмотра видео в высоком разрешении с YouTube и Netflix.



BIOSTAR A68N-2100E оснащена разъёмом TPM, что открывает ряд возможностей по защите данных в государственных и образовательных учреждениях. Разъём совместим с широким спектром технологий TPM, таких как биометрическая верификация, антивирусное ПО, файерволл, смарт-карты и прочие.



Задняя панель разъёмов BIOSTAR A68N-2100E: PS/2 мышь, PS/2 клавиатура, 2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x GbE LAN, 3 x аудио.



BIOSTAR A68N-2100E – это бюджетная энергоэффективная плата со строенным двухъядерным процессором AMD Kabini E1-2150, TDP которого не превышает 9 ватт. Плата поддерживает недорогую память DDR3 объёмом до 16 ГБ, чего с избытком хватит для сборки мощного стационарного ПК. Плата оснащена высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen1 со скоростью передачи данных до 10 Гб/с. Плата выполнена в компактном форм-факторе mini-ITX с безвентиляторным кулером и имеет высокую совместимость с корпусами и креплениями различных типов.



