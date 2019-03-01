BIOSTAR показала игровую SoC-материнку A10N-8800E

1 марта 2019, 10:15

Компания BIOSTAR, производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, выпустила игровую материнскую плату A10N-8800E SoC.

Материнская плата BIOSTAR A10N-8800E выполнена в формате mini-ITX, что идеально подойдёт для игровых мини-ПК и домашних медиацентров. Материнка A10N-8800E оснащена мощным 4-ядерным процессором AMD FX-8800P на базе мощной архитектуры Carrizo с интегрированной графикой AMD Radeon R7, что даёт высокую производительность и возможность запускать современные игры. Материнская плата A10N-8800E поддерживает двухканальную память DDR4-2133 объёмом до 32ГБ (2 x 16ГБ). Материнская плата также имеет один разъём M.2 Key M 16Гб/с для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей PCIe NVMe M.2.



Процессор BIOSTAR A10N-8800E на архитектуре Carrizo и интегрированная графика AMD APU со встроенным блоком контроллера Southbridge являются основой этой однокристальной системы System-On-Chip. Графика AMD Radeon R7 - это маломощный GPU мощностью 25Вт, графические возможности которого превышают таковые у аналога от Intel.



Материнская плата BIOSTAR A10N-8800E SoC имеет уникальную сетевую защиту Super LAN Surge от статического электричества, которая повышает электро-стабильность системы и предотвращает урон от пиков и ударов молний.



A10N-8800E поддерживает декодер H.256 (H.265/HEVC) и вывод изображения в формате 4K через разъём HDMI без дискретной видеокарты. Это позволяет просматривать фотографии и видео высокого разрешения на мониторах 2K/4K и получать значительно больше впечатлений при пользовании сервисами наподобие YouTube и Netflix.



Материнская плата BIOSTAR A10N-8800E отличается высокой внутренней скоростью и поддержкой высокопроизводительных устройств хранения данных для удовлетворения потребностей геймеров и профессиональных пользователей. A10N-8800E оснащена разъёмом USB 3.1 Gen1 со скоростью передачи данных 5Гбс/. Также имеется один разъём M.2 M Key 16Гб/с с поддержкой твердотельных накопителей PCIe NVMe M.2 для требовательных игровых конфигураций и снижения времени загрузки данных.



Панель разъёмов BIOSTAR A10N-8800E: 1 x PS/2 мышь, 1 x PS/2 клавиатура, 2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x GbE LAN и 3 x аудио-разъёма.



Материнская плата BIOSTAR A10N-8800E SoC - это компактное игровое решение со всеми необходимыми возможностями и выдающимся КПД. Материнка A10N-8800E - это идеальная игровая плата для игровых мини-ПК и медиацентров следующего поколения с поддержкой контента в формате 2K/4K.