BIOSTAR анонсировала платы RACING B360GT5S и RACING B360GT3S на Intel B360

4 апреля 2018, 11:15

BIOSTAR анонсировала новую популярную игровую материнку на чипсете Intel B360 для расчётливых геймеров, которые хотят использовать новейшие технологии платформы Intel 300 Coffee Lake.

Представлено две модели ATX BIOSTAR RACING B360GT5S и micro-ATX BIOSTAR RACING B360GT3S. Обе новинки выполнены в новом оформлении RACING на чёрных печатных платах. Обе модели имеют встроенный USB 3.1 Gen 2 (Type C), новейшую утилиту A.I. FAN для настройки и авто-определения температур, и систему Advanced VIVID LED DJ для управления светодиодами.



Материнская плата BIOSAR RACING B360GT5S поддерживает новейшие технологии Intel. RACING B360GT5S выполнена в форм-факторе ATX с поддержкой двухканальной памяти DDR4 с частотой до 2666МГц, что оптимально для оверклокинга. 11-фазная подсистема питания для эффективного разгона, три разъёма PCI-E 3.0 x16, три PCI-E 3.0 x1, два M.2 32Гб/с для M.2SSD и интегрированный разъём USB 3.1 Gen 2 (Type C).



Материнская плата RACING B360GT3S позволяет собрать игровую систему в малом форм-факторе для небольших пространств и удобства транспортировки. B360GT3S выполнена в компактном форм-факторе micro-ATX с поддержкой двухканальной памяти DDR4 с частотой до 2666МГц для оверклокинга. Здесь установлена более скромная 7-фазная система питания, 2 разъёма PCI-E 3.0 x16, один PCI-E 3.0 x1, два M.2 32Гб/с для M.2SSD и интегрированный разъём USB 3.1 Gen 2 (Type C).



A.I. Fan: Умная утилита для настройки работы вентиляторов. Она автоматически определяет температуру и задаёт оптимальную скорость вращения вентилятора для наиболее эффективного охлаждения. Утилита A.I. Fan поддерживает вольтаж PWM и DC, позволяя использовать широкий спектр устройств.



Advanced VIVID LED DJ: эксклюзивная особенность серии BIOSTAR RACING для настройки светодиодного освещения. Самая новая версия VIVID LED DJ теперь имеет 10 световых эффектов и больше возможностей для создания бесконечных комбинаций и эффектов с продуктами по типу 5050 LED FUN ZONE. Создайте свет в своём стиле!



RACING B360GT5S имеет два разъёма M.2 и один радиатор M.2 ультравысокой эффективности для защиты области контактов M.2 и чипсета от температурных проблем и продления срока службы M.2 с повышением стабильности.



Эксклюзивный набор BIOSTAR повышает производительность и стабильность.



· Скорость+: DDR4-2666(OC), USB3.1 TYPE C, SATA 3, PCI-E 3.0, CrossFire X, PCI-E M.2 32Gb/s, Intel LAN



· Аудио+: Технология BIOSTAR Hi-Fi, Hi-Fi Ground Design



· Видео+: HDMI 4K/2K, DX12, HDMI 3D, DVI-D



· Надёжность+: Влагозащитная плата, Низкий RdsOn, транзисторы P-Pak MOS, супернадёжные ферритовые дроссели, супернадёжные разъёмы и твердотельные конденсаторы, двойной BIOS



· Защита+: Защита ЭСР, Полипереключатель USB, защита от сверхтоков, сверхнапряжения, перегрева, защита Super Anti-Surge, защита охлаждения M.2



· Сделай-сам+: зона разъёмов, RACING BIOS, VIVID LED DJ , 5050 LED FUN ZONE