4 апреля 2018, 11:15

BIOSTAR анонсировала платы RACING B360GT5S и RACING B360GT3S на Intel B360

BIOSTAR анонсировала новую популярную игровую материнку на чипсете Intel B360 для расчётливых геймеров, которые хотят использовать новейшие технологии платформы Intel 300 Coffee Lake.

Представлено две модели ATX BIOSTAR RACING B360GT5S и micro-ATX BIOSTAR RACING B360GT3S. Обе новинки выполнены в новом оформлении RACING на чёрных печатных платах. Обе модели имеют встроенный USB 3.1 Gen 2 (Type C), новейшую утилиту A.I. FAN для настройки и авто-определения температур, и систему Advanced VIVID LED DJ для управления светодиодами.

Материнская плата BIOSAR RACING B360GT5S поддерживает новейшие технологии Intel. RACING B360GT5S выполнена в форм-факторе ATX с поддержкой двухканальной памяти DDR4 с частотой до 2666МГц, что оптимально для оверклокинга. 11-фазная подсистема питания для эффективного разгона, три разъёма PCI-E 3.0 x16, три PCI-E 3.0 x1, два M.2 32Гб/с для M.2SSD и интегрированный разъём USB 3.1 Gen 2 (Type C).

Материнская плата RACING B360GT3S позволяет собрать игровую систему в малом форм-факторе для небольших пространств и удобства транспортировки. B360GT3S выполнена в компактном форм-факторе micro-ATX с поддержкой двухканальной памяти DDR4 с частотой до 2666МГц для оверклокинга. Здесь установлена более скромная 7-фазная система питания, 2 разъёма PCI-E 3.0 x16, один PCI-E 3.0 x1, два M.2 32Гб/с для M.2SSD и интегрированный разъём USB 3.1 Gen 2 (Type C).
 
A.I. Fan: Умная утилита для настройки работы вентиляторов. Она автоматически определяет температуру и задаёт оптимальную скорость вращения вентилятора для наиболее эффективного охлаждения. Утилита A.I. Fan поддерживает вольтаж PWM и DC, позволяя использовать широкий спектр устройств.

Advanced VIVID LED DJ: эксклюзивная особенность серии BIOSTAR RACING для настройки светодиодного освещения. Самая новая версия VIVID LED DJ теперь имеет 10 световых эффектов и больше возможностей для создания бесконечных комбинаций и эффектов с продуктами по типу 5050 LED FUN ZONE. Создайте свет в своём стиле!

RACING B360GT5S имеет два разъёма M.2 и один радиатор M.2 ультравысокой эффективности для защиты области контактов M.2 и чипсета от температурных проблем и продления срока службы M.2 с повышением стабильности.
 
Эксклюзивный набор BIOSTAR повышает производительность и стабильность.

·         Скорость+: DDR4-2666(OC), USB3.1 TYPE C, SATA 3, PCI-E 3.0, CrossFire X, PCI-E M.2 32Gb/s, Intel LAN

·         Аудио+: Технология BIOSTAR Hi-Fi, Hi-Fi Ground Design

·         Видео+: HDMI 4K/2K, DX12, HDMI 3D, DVI-D

·         Надёжность+: Влагозащитная плата, Низкий RdsOn, транзисторы P-Pak MOS, супернадёжные ферритовые дроссели, супернадёжные разъёмы и твердотельные конденсаторы, двойной BIOS

·         Защита+: Защита ЭСР, Полипереключатель USB, защита от сверхтоков, сверхнапряжения, перегрева, защита Super Anti-Surge, защита охлаждения M.2

·         Сделай-сам+: зона разъёмов, RACING BIOS, VIVID LED DJ , 5050 LED FUN ZONE


Оцените новость:
  • 0 оценок