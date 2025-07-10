10 июля 2025, 14:15

Великобритания подписала соглашение о поставке ракет ПВО в Украину

Правительство Великобритании объявило, что подпишет с Украиной оборонное соглашение, предусматривающее поставку более 5000 зенитных ракет от британской компании Thales.



Также в Лондоне заявили, что в течение следующего года предоставит Украине помощь на сумму до £283 млн ($383,9 млн).

