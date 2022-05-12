Великобритания подписала историческое соглашение со Швецией

12 мая 2022, 11:45

Великобритания подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. Ожидается подписание аналогичного соглашения с Финляндией.

Среди прочего соглашение предполагает возможность обмена разведданными и проведения совместных учений.Обе страны, с руководством которых сегодня встречается премьер-министр Британии Борис Джонсон, в ближайшее время примут решение о вступлении в НАТО.Джонсон объявил, что его страна в одностороннем порядке даёт гарантии безопасности Швеции и Финляндии до того момента, как они станут членами НАТО и на них распространится действие пятой статьи Североатлантического договора.