РФ угрожает ядерным ударом по Швеции и Финляндии

Россия угрожает ядерным оружием, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, — заявление Медведева.
“В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь — баланс должен быть восстановлен”, — сказано в сообщении.
Литва, в свою очередь, отреагировала на ядерную угрозу россии: угрозы выглядят «странно», Россия и так держит оружие в 100 км от границы с Литвой в Калининграде. Об этом сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
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