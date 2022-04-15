15 апреля 2022, 9:45

РФ угрожает ядерным ударом по Швеции и Финляндии

Россия угрожает ядерным оружием, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, — заявление Медведева.



“В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь — баланс должен быть восстановлен”, — сказано в сообщении.



Литва, в свою очередь, отреагировала на ядерную угрозу россии: угрозы выглядят «странно», Россия и так держит оружие в 100 км от границы с Литвой в Калининграде. Об этом сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

