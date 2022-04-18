Мир должен быть готов к применению Россией ядерного оружия – Зеленский

18 апреля 2022, 10:15

В интервью американскому телеканалу CNN Президент Владимир Зеленский сообщил, что лидеры стран мира должны быть готовы к применению Россией оружия массового поражения, в частности тактического ядерного оружия.

«Не только я, но все страны должны беспокоиться (возможностью применения Россией ядерного оружия). Это может быть не объективная информация, но это может быть правдой. Потому что, когда они начали говорить, что у нас где-то химическое оружие… Следует ожидать, что они это сделают – они могут это сделать. Для них жизнь украинцев – ничто. Мы считаем, что не нужно бояться, не надо быть напуганными, но будьте готовы. Это вопрос не к Украине, не только для Украины, а для всего мира – я так считаю», - заявил Президент.