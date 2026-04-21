21 апреля 2026, 12:15

Украинский ОПК может производить за год оружия на $60 млрд — Зеленский

В 2026 году Украина планирует направить около $30 млрд на развитие оборонного сектора, хотя потенциал — в два раза больше, сказал в интервью ICTV президент Украины Владимир Зеленский.



"Сегодня наша оборонка говорит: "Мы уже готовы производить объемы на $60 млрд". Понимаете, не было и шести. Представьте, что произошло с украинским оборонным сектором", — сказал Зеленский.

