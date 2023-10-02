В Украине создали Альянс оборонных индустрий – Зеленский

2 октября 2023, 20:15

По словам Президента, сейчас на десятилетие вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, каковы их приоритеты и что будет стандартом обороны.

"На первом Международном форуме оборонных индустрий мы создали Альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к базовой декларации и продемонстрировать, что они готовы вместе с Украиной строить арсенал свободного мира", — отметил Зеленский.К моменту завершения первого Форума оборонных индустрий, который состоялся в Киеве 29 сентября, к Альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.