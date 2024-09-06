Зеленский и Макрон обсудили военное сотрудничество

6 сентября 2024, 12:15

Президенты Украины и Франции, Зеленский и Макрон, обсудили по телефону военное сотрудничество в преддверии заседания на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября.

Об этом Зеленский написал в своем ТГ-канале. Он отметил, что обсудил со своим французским коллегой продолжение оборонного сотрудничества,подготовку нового пакета военной помощи от Франции и возможность совместного производства некоторых видов вооружения.Формат «Рамштайн» или Консультативная группа по обороне Украины - международная коалиция, состоящая из более чем 50 стран, которая создана для оказания Украине военной помощи.