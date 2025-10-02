Макрон: Франция работает над обновлением ядерной доктрины

2 октября 2025, 10:15

Президент Франции Макрон заявил, что страна начала работу по обновлению своей ядерной доктрины.

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung на фоне роста напряженности между Европой и Россией.По словам Макрона, французский ядерный зонтик продолжает функционировать, и Париж намерен адаптировать свою стратегию к новым видам угроз, включая кибератаки, гибридные операции и провокации в воздушном пространстве.Глава государства подчеркнул, что речь идет не о расширении ядерного потенциала, а о его переосмыслении в условиях новой геополитической реальности. Макрон анонсировал, что в начале 2026 г. выступит с обращением, посвященным будущему ядерной политики Франции.