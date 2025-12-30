Cine+ покаже прем’єрний контент Disney під час новорічних свят

30 декабря 2025, 12:15

Група українських телеканалів Cine+ оголосила про початок трансляції контенту студії Disney на своїх каналах — Cine+ hit, Cine+ legend, Cine+, Cine+ Kids.

Показ стартує з 24 грудня 2025 року та триватиме протягом новорічно-різдвяного періоду, охоплюючи як прем’єрні покази, так і відомі бібліотечні стрічки.

У програмній сітці – поєднання прем’єрних телевізійних показів і відомих бібліотечних стрічок від провідних світових студій, адаптованих для української аудиторії.

У святковий період канали Cine+ покажуть низку гучних прем’єр, які вперше виходять на лінійному телебаченні в Україні, зокрема:

• «Дедпул і Росомаха» (2024)

• «Думками навиворіт 2» (2024)

• «Ваяна 2» (2024)

• «Муфаса: Король Лев» (2024)

Покази відбуватимуться в різні дні впродовж святкового періоду з урахуванням програмної специфіки кожного каналу групи.

Окрім прем’єр, Cine+ пропонує глядачам велику бібліотеку культових стрічок Disney, Marvel та інших студій, cеред яких: «Месники: Завершення» (2019), «Лоґан: Росомаха» (2017), «Перший месник: Друга війна» (2014). Для найменших глядачів: «Крижане серце» (2013) — лауреат премії «Оскар», «Коко» (2017) — входить до IMDb Top-250, «Зоотрополіс» (2016) — володар премії «Оскар».

Також у програмі: «Аладдін» (2019), «Я, робот» (2004), «Міцний горішок» (1998), «Чому він?» (2016), «Тоґо» (2019), «Обдарована» (2017) та інші популярні стрічки.

Cine+ – це група українських телеканалів, створених як повноцінний преміальний контентний продукт для кабельних операторів і OTT-платформ. Канали спеціалізуються на показі фільмів і мультфільмів від провідних світових студій зі 100% україномовною звуковою доріжкою.

Ключові показники Cine+:

• понад 250 прем’єр (протягом одного календарного року);

• більше ніж 500 фільмів у бібліотеці;

• охоплення — 2,5 млн домогосподарств;

• мовлення у 22 регіонах України.

