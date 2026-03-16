Reuters: Япония присоединится к проекту США "Золотой купол"

16 марта 2026, 8:45

Япония на следующей неделе сообщит США о своем намерении присоединиться к инициативе по созданию системы ПВО «Золотой купол».

По информации Reuters, Токио ожидает, что Вашингтон может обратиться за помощью в производстве ракет в связи с войной на Ближнем Востоке и другими международными конфликтами.

Предполагается, что премьер Такаити объявит об этом во время встречи с президентом США Трампом на саммите лидеров 19 марта. Японские СМИ отмечают, что страна надеется использовать инициативу для защиты от новых гиперзвуковых планирующих ракет, разрабатываемых Китаем и Россией.



Проект «Золотой купол», объявленный в прошлом году, предусматривает расширение существующих наземных средств обороны, включая ракеты-перехватчики, за счет экспериментальных космических компонентов для обнаружения, отслеживания и потенциального нейтрализования угроз с орбиты.