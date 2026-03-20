Трамп может надавить на Японию для помощи в разблокировке Ормузского пролива

20 марта 2026, 14:45

Президент США Трамп может использовать сегодняшнюю встречу в Белом доме с премьером Японии Такаити, чтобы обсудить возможную поддержку со стороны Токио на фоне напряженности вокруг Ирана.

Об этом пишет Reuters.



Визит Такаити в Вашингтон был запланирован заранее и направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Однако, по данным агентства, повестка встречи может сместиться в сторону ближневосточного кризиса. Ранее Такаити заявила в парламенте, что Япония не получала официальных запросов от США, но оценивает, какие шаги может предпринять в рамках своей конституции.



«Этот визит внезапно стал для премьера очень напряженным», - отметил бывший сотрудник Белого дома Джонстон. По его словам, Такаити рассчитывала повлиять на позицию Трампа по Китаю, однако теперь ей, вероятно, придется первой из союзников реагировать на возможный запрос США о поддержке на Ближнем Востоке.