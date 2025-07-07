Мерц обсудил с Трампом укрепление ПВО Украины — Spiegel

7 июля 2025, 9:15

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Украине, включая усиление ее противовоздушной обороны.

Также стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус еще в мае направил первый запрос США: готова ли Америка поставить дополнительные ЗРК Patriot, если Берлин оплатит поставки. Эту идею Писториус озвучил в разговоре с министром обороны США Питом Хегсетом. В середине июля ожидается новая встреча министров, на которой вопрос Patriot вновь поднимут.Накануне Bild сообщил, что Германия планирует приобрести два ЗРК Patriot.