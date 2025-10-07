Мерц поддержит бойкот Евровидения, если из конкурса исключат Израиль

7 октября 2025, 12:15

Канцлер Германии Мерц прокомментировал возможность исключения Израиля из конкурса песни «Евровидение-2026».

В эфире ARD Мерц подчеркнул, что если Израиль будет исключен, Германия должна отказаться от участия в конкурсе. Он отметил, что поддерживает такой бойкот, добавив, что обсуждение участия Израиля в Евровидении - это «скандал».Вопрос участия Израиля в конкурсе стал предметом споров на фоне продолжающейся войны в секторе Газа. Некоторые страны выразили готовность бойкотировать конкурс, если Израиль останется в нем, в то время как другие считают его исключение недопустимым. Европейский вещательный союз (EBU) организует специальное заседание, чтобы решить вопрос об участии Израиля, и голосование по этому поводу состоится в ноябре. В Германии, согласно опросу «Deutschlandtrend», 65% опрошенных считают, что израильские артисты и спортсмены не должны «подвергаться наказанию за действия правительства Израиля».