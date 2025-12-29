29 декабря 2025, 17:45

Канада выделит Украине $1,85 млрд на восстановление

Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Галифаксе объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд канадских долларов (около $1,85 млрд США) экономической помощи, сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергей Никифорова. Средства направят на восстановление страны.



Карни также осудил массированный ночной удар РФ по Украине 27 декабря, назвав его "варварским", и подчеркнул важность поддержки Киева.

