Канада выделит Украине $1,85 млрд на восстановление

Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Галифаксе объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд канадских долларов (около $1,85 млрд США) экономической помощи, сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергей Никифорова. Средства направят на восстановление страны.
Карни также осудил массированный ночной удар РФ по Украине 27 декабря, назвав его "варварским", и подчеркнул важность поддержки Киева.
