На G7 Канада объявит о новой помощи для Украины — CBC News

17 июня 2025, 15:15

В рамках обещания премьер-министра Марка Карни увеличить расходы на оборону в этом году правительство выделило 2 млрд канадских долларов на военную помощь Украине и расширение оборонного партнерства.

Источник канала сообщил, что правительство, как ожидается, завтра объявит, сколько денег из этой суммы пойдет для Украины и на что они будут использованы.



Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит завтра и, как ожидается, встретится с ним лично.



Затем лидеры G7 сядут за стол со странами-партнерами, чтобы обсудить продолжающуюся войну РФ против Украины.