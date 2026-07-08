Премьер-министр Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Пакет на 900 млн канадских долларов (около $633 млн), который будет выделен в ближайшие месяцы, сказал Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре.
По словам премьера Канады, пакет будет включать бронетехнику, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
Также Карни сказал, что Канада планирует продолжить помощь Украине по энергетическим потребностям, а также по восстановлению и укреплению украинской экономики.
"Давление на россию будет только усиливаться. Украина победит", — заявил Карни.
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