8 июля 2026, 10:45

Премьер-министр Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Пакет на 900 млн канадских долларов (около $633 млн), который будет выделен в ближайшие месяцы, сказал Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре.



По словам премьера Канады, пакет будет включать бронетехнику, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.



Также Карни сказал, что Канада планирует продолжить помощь Украине по энергетическим потребностям, а также по восстановлению и укреплению украинской экономики.



"Давление на россию будет только усиливаться. Украина победит", — заявил Карни.

