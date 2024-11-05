Канада отправила Украине первую систему ПВО NASAMS

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Рассчитываем получить ее до конца текущего года", — заявил глава государства.
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