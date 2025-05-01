Карни пригласил Зеленского на июньский саммит G7 в Канаду

1 мая 2025, 13:15

Пресс-служба канадского премьера сообщила подробности его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они, в частности, обсуждали предстоящий саммит G7 и мирные усилия по Украине.

"Премьер-министр подчеркнул приверженность Канады поддержке Украины в достижении прочного мира и безопасности. Оба лидера согласились, что прочный мир может быть достигнут только с Украиной за столом переговоров", — сказано в сообщении.



В X Марк Карни написал, что война рф против Украины должна закончиться. Он подчеркнул, что Украина продемонстрировала свою приверженность миру, и россия должна сесть за стол переговоров.



"Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским на саммите G7 в Кананаскисе (Альберта) этим летом", — добавил Карни.