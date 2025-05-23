23 мая 2025, 12:45

Белый дом анонсировал поездку Трампа в Канаду на саммит G7

Президент США неоднократно называл страну "51-м штатом"



Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что сначала Трамп присоединится к большому военному параду 14 июня в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США, чтобы почтить американских военных.



"После парада президент Трамп поедет на саммит лидеров G7 в Канаде с 15-го по 17 июня", — отметила Ливитт.

