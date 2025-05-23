Белый дом анонсировал поездку Трампа в Канаду на саммит G7

Президент США неоднократно называл страну "51-м штатом"
Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что сначала Трамп присоединится к большому военному параду 14 июня в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США, чтобы почтить американских военных.
"После парада президент Трамп поедет на саммит лидеров G7 в Канаде с 15-го по 17 июня", — отметила Ливитт.
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