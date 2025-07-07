7 июля 2025, 10:15

Трамп хочет провести бой UFC на территории Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует организовать турнир по смешанным единоборствам на территории Белого дома. Об этом он рассказал на мероприятии в Айове, сообщает The Hollywood Reporter.



"Во всех наших национальных парках, на полях сражений и в исторических местах будут проходить специальные мероприятия в честь 250-летия Америки. И я даже думаю, что у нас будет бой UFC. Кто-нибудь смотрит UFC великого Даны Уайта? У нас будет бой UFC — представьте себе — на территории Белого дома", — сказал Трамп.



Представитель UFC подтвердил изданию информацию и добавил, что генеральный директор промоушена Даны Уайта вскоре раскроет больше подробностей. По его словам, планируется провести чемпионский бой, который соберет от 20 до 25 тыс. зрителей.



Пока не уточняется, где именно на территории Белого дома будет установлена арена и какая инфраструктура потребуется. Ранее UFC уже проводила турниры в Вашингтоне на арене Capital One.



Дана Уайт — давний сторонник Трампа, а сам президент неоднократно посещал ивенты UFC.

