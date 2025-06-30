Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем

30 июня 2025, 13:45

Президент США Трамп объявил о подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, выступая с речью в Белом доме. Однако подробности документа он не уточнил.

По словам представителя Белого дома, стороны достигли «дополнительного понимания рамок для реализации Женевского соглашения» - предварительного торгового перемирия, достигнутого в мае.Источники, близкие к переговорам, сообщили, что США и Китай зафиксировали в письменной форме положения, ранее обсуждавшиеся устно, но не включенные в официальные документы.