Китай призвал США прекратить продажу оружия Тайваню

16 марта 2026, 8:15

Пекин призвал Вашингтон прекратить продажу оружия Тайвань после сообщений о возможной военной сделке на $14 млрд, которую может одобрить Трамп после своей поездки в Пекин в ближайшие недели.

«Вашингтон должен прекратить продажу оружия Тайваню и предпринять конкретные действия для поддержания стабильного развития китайско-американских отношений, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе», - заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.По данным источников, пакет вооружений стоимостью $14 млрд может стать одним из крупнейших в истории для Тайваня и включает современные ракеты-перехватчики. В свою очередь представитель Минобороны Тайваня заявил, что Тайбэй «завершил первоначальную координацию с США по планируемой закупке вооружений».