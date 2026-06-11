У Барселоні відкрили найвищу церковну вежу у світі: її будували 144 роки

11 июня 2026, 16:45

Вежа Ісуса Христа в храмі Саграда Фамілія досягла висоти 172,5 метра та стала найвищою церковною вежею на планеті.

Храм безперервно будують із 1882 року. За цей час людство пережило дві світові війни, освоїло космос і дійшло до епохи штучного інтелекту, а будівництво досі триває.

Через це навколо Сагради Фамілії навіть з'явився жартівливий міф, що кінець світу настане раніше, ніж її добудують.

Архітектор Антоніо Гауді помер ще у 1926 році, так і не побачивши свій головний шедевр завершеним.

Повністю завершити комплекс планують до 2035 року — тоді будівництву виповниться понад 150 років.