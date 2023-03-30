Перший ігровий стіл з електричним регулюванням висоти від Cougar вже в Україні!

30 марта 2023, 10:45

Електричний формат робочих столів раніше вже був представлений моделями лінійки Cougar Royal. Cougar Deimus також добре відомий українцям.

Це мінімалістичний геймерський стіл з багатобарвним RGB-підсвічуванням і вбудованими портами для кращої організації кабелів. Цього разу стіл отримав технологічне вдосконалення у вигляді електричного двигуна, який регулює його висоту.

Рушієм Cougar E-Deimus 120 є електродвигун, який зручно керується за допомогою цифрової панелі. Стіл може запам’ятовувати чотири положення висоти, має функцію блокування панелі керування для уникнення небажаного спрацьовування. Стіл традиційно має автоматичний стоп-запобіжник, що спрацьовує при виникненні перешкод на шляху стільниці. Це, а також захисні панелі для трансмісії та двигуна слугуватимуть гарантією вашого спокою – з позиції техніки безпеки усе гаразд.Компактні розміри та лаконічність дизайну роблять Cougar E-Deimus 120 вдалим рішенням для будь-якого інтер’єру. Двостороннє RGB-підсвічування на маленьких крилах стола створюватимуть тон для вашого настрою, а елементи кабель-менеджменту допоможуть грамотно розмістити дроти вашої системи, аби вони не заважали та не псували зовнішній вигляд вашого робочого місця. Блок управління вводом/виводом складається з порту USB 3.0 Type-C та двох портів USB 3.0 Type-A. Присутня кнопка керування підсвічуванням.Cougar E-Deimus 120 здатен змінювати висоту в інтервалі 720~1150 мм – лаконічна led-панель допоможе вам орієнтуватись у роботі стола. Стільниця та підйомні колони виконані із преміальних матеріалів, вантажність столу становить 80 кг. Тобто, якою б масштабною не була ваша ігрова система – Е-Deimus без жодних проблем впорається з будь-якими викликами.Змінюючи своє робоче положення на стояче, ви позитивно впливаєте на своє здоров’я, адже це покращує кровообіг, зменшує біль у спині та вірогідність судинних хвороб. Е-Deimus – це гарний спосіб подбати про свій організм.