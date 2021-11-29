Електричні столи від Cougar – вже в Україні

29 ноября 2021, 12:45

Cougar представляє інноваційну технологію – ергономічні робочі столи з електричним приводом.



Нова серія офісних столів отримала назву Cougar Royal. Головною особливістю серії є можливість працювати за столом не лише сидячи, а і стоячи. Завдяки подвійному електричному мотору, висота столу регулюється від 70 см до 120 см, що дає змогу користувачеві працювати стоячи за необхідності. Таким чином стіл ідеально підійде для людей, що працюють на рецепціях, або в приймальних відділеннях. До переваг роботи стоячи також належить користь для здоров’я, адже в такому положенні спина залишається рівною, знімається напруга в колінних суглобах та плечах, покращується кровообіг в ногах.

Висота столів регулюється просто і швидко – без використання додаткових інструментів та фізичної сили. Лаконічна панель керування з led-дисплеєм та кнопками, з допомогою яких можна не лише міняти висоту, а і «запам’ятовувати» положення для швидкої настройки висоти.Столи обладнані зручними інструментами кабель-менеджменту: лотки для укладання кабелів, кабельні втулки, подовжувачі та розетки.Cougar Royal виконані з преміальних матеріалів, що гарантують стабільність та надійність виробів. Подвійний мотор забезпечує плавний хід з рівнем шуму усього 50 дБ.Серія складається з Royal 120, Royal 150 (менша та більша ширина стільниці) та їх PRO-версії, що додатково має у своєму арсеналі док-станцію з портами Type-C, HDMI та DisplayPort. Кожна модель виконана в двох колірних варіаціях: чорній та білій.Тому, якщо ви хочете урізноманітнити свою буденність, то зробіть це стильно – з новими електричними столами від Cougar!