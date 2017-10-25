Игровое кресло Cougar Armor

25 октября 2017, 12:45

Cougar Armor – невероятно удобное и комфортное кресло. Оно укомплектовано двумя подушками, поясничной и под голову.

Кресло сделано из дышащей эко-кожи. Регулируемые подлокотники, откидывающаяся спинка. Кресло Cougar Armor обладает отличными ортопедическими характеристиками. Если Вы любитель поиграть или поработать в комфорте, тогда это кресло именно для Вас!



Уникальный дизайн

– Высокая спинка и боковые поддержки позвоночника – Выполненное в дизайне гоночного автомобиля, кресло COUGAR Armor обладает отличными ортопедическими характеристиками и помогает вашему позвоночнику во время долгих часов игры.

– Дышащая эко-кожа – COUGAR не экономит на материалах. Дышащая эко-кожа кресла Armor приятна на ощупь свежа на протяжении всей игры

– Поясничная подушка и подушка под голову – Для дополнительного комфорта, кресло Armor укомплектовано двумя подушками – поясничной и под голову.



Многообразие индивидуальных настроек

– Вы можете настроить высоту сиденья кресла Armor в точности под ваш рост.

– Кресло Armor позволяет зафиксировать спинку в любой позиции от 90° до 180°.

– Armor раскладывается на 180°. Вы можете прилечь на кресло в перерывах игры.

– При помощи шарообразной ручки, расположенной под сидением кресла Armor, вы можете увеличивать/ уменьшать сопротивление раскачиванию. А при помощи специальной ручки сбоку – полностью блокировать раскачивание.

– Кресло Armor собрано из лучших компонентов, что гарантирует не только долгий срок эксплуатации, но также и вашу полную безопасность при его использовании.



Регулировка подлокотников

– Можно подстроить под разные положения – под локти, предплечья или запястья.

– Идеально для настройки поддержки запястья

– Настройки высоты вверх/вниз

– Движение подлокотника вперёд/назад



Полностью стальная рама

Не только для долгих лет надежной службы, но и для ортопедической поддержки вашей спины.



Газлифт четвертого класса

Для дополнительной надежности, газовый лифт защищен прочным стальным кожухом.