15 мая 2025, 14:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новое игровое кресло GC-775. Регулируемый угол наклона даёт возможность подобрать комфортное положение даже для самых долгих матчей.

В основе спинки используется металлический сварной каркас. Крестовина из высокопрочного стеклонаполненного полиамида позволяет сделать кресло легче, сохраняя устойчивость к продолжительным нагрузкам. Отрегулировать высоту можно при помощи рычага, расположенного под сиденьем.Для обеспечения максимального удобства в любых сценариях, от игр или просмотра фильмов до работы, в кресле имеется множество дополнительных возможностей регулировки. Высота 3D-подлокотников легко меняется, а накладки поворачиваются в горизонтальной плоскости, как влево-вправо, так и вперёд-назад. Угол наклона спинки можно зафиксировать в диапазоне от 90° до 150°. Предусмотрен механизм качания, при этом устойчивая конструкция защищает игрока от случайного опрокидывания.Дизайн модели не только эргономичный, но и комфортный. Обивка выполнена из тактильно-приятных, гипоаллергенных материалов, которые гарантируют оптимальный теплообмен. С этой же целью используется система AERO — вентиляционные отверстия в спинке эффективно отводят тепло. Две дополнительные подушки для поясницы и головы обеспечивают оптимальную поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника. В качестве наполнителя используется эластичный полиуретан, отличающийся износоустойчивостью.Игровое кресло Bloody GC-775 сможет стать как надёжной опорой для достижения новых высот, так и источником комфорта в череде уютных вечеров. Регулируемые высота, угол наклона и подлокотники позволяют найти оптимальную позу для работы перед экраном. Мягкая обивка и дополнительные подушки подарят удобство во время длительных игровых сессий.